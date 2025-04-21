Активное цветение березы началось в столичном регионе

Береза в столичном регионе находится на пике цветения, которое завершится через пару недель. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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Представители ведомства отметили, что также заметна умеренная активность ольхи. Из-за отсутствия ветра и осадков концентрация пыльцы в воздухе довольно высокая, однако к концу текущей недели она должна снизиться, передает сообщение департамента Telegram-канал РИА Новости.

Специалисты также подготовили подробный календарь цветения растений, чтобы помочь жителям и гостям столицы с сезонной аллергией заранее принять меры профилактики. Профильные эксперты отметили, что береза пылит в среднем 20 дней.

Сезонный аллергический ринит или поллиноз — это хроническое заболевание, проявляющееся воспалением со стороны верхних дыхательных путей в ответ на воздействие пыльцы деревьев и трав. Как помочь себе или человеку, страдающему от этого недуга в весенне-летний период, рассказала «Вечерней Москве» аллерголог-иммунолог, главный специалист сети клиник «Семейная» Ольга Громадина.