Мавзолей Ленина закроют почти на месяц

Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 23 апреля по 19 мая. Об этом 21 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России.

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По данным ведомства, доступ в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены ограничат на время подготовки и проведения праздничных мероприятий.

В агентстве напомнили, что Мавзолей уже закрывали на два месяца для профилактических работ. Вход в монумент открыли на минувшей неделе.

Как писала «Парламентская газета», вокруг Мавзолея Ленина даже спустя сто лет остается много тайн. До сих пор неизвестно, в какую сумму обходится его содержание. В 2020 году СМИ называли цифру 17 миллионов рублей в год, но официально ситуацию не комментировали: информация и о бюджете, и о технологии бальзамирования тела Ленина засекречена.