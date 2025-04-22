В столице повторился рекордный максимум температуры воздуха

В Москве повторился сегодняшний рекордный максимум температуры воздуха. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус.

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По его словам, к 15 часам воздух в столице по данным базовой метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс 23,3 градусов. Тем самым в городе повторился суточный рекорд максимальной температуры сегодняшнего дня, который был установлен в 1995 году.

— Высока вероятность, что к следующему сроку температура еще немного подрастет и рекорд будет побит. Продолжаем следить за ситуацией, — утверждает эксперт в своем Telegram-канале.

В столичном управлении МЧС поспешили предупредить москвичей о том, что с 22 по 23 апреля в городе установится необычно теплая погода — температура воздуха превысит климатическую норму более чем на семь градусов.

При этом недавно ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снег может вернуться в Москву в конце этой недели. В субботу, 26 апреля, в столице похолодает: к вечеру температура опустится до нуля — пяти градусов.

С 26 по 29 апреля в столице ожидается резкое похолодание, после чего теплая погода опять вернется в город, сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, 26–29 апреля волна холодной погоды достигнет максимума, после чего пойдет на спад, и в последующие дни апреля и начале мая погода обещает быть более комфортной.