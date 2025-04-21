Сакура расцвела в Хамовниках в Москве

Сакура расцвела в Хамовниках, в самом центре Москвы.

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Яркие розовые цветы распустились на деревьях сакуры на территории церкви священномученика Власия, которая находится на углу Гагаринского и Большого Власьевского переулков в Старой Конюшенной слободе.

Цветение сакуры стало настоящим украшением района в это время года.

2 апреля в «Аптекарском огороде» распустился редкий цветок симплокарпус зловонный. В пресс-службе сада отметили, что в естественной среде цветок растет в болотистых местах, которые сейчас постепенно исчезают.

13 февраля сообщалось, что в «Аптекарском огороде» распустилась орхидея «Яйцо в гнезде» с пурпурными пятнами. Этот вид орхидеи произрастает в тропических зонах Мьянмы, Таиланда, Малайзии и Южного Китая.

Еще раньше орхидея-вампир Дракула расцвела в ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород». В роду Дракулы 118 видов, родина которых — Мексика, Центральная Америка, Колумбия, Перу и Эквадор.