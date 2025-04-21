Сергунина: В «Активном гражданине» началось голосование к 9 Мая

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование. Москвичей приглашают поделиться тем, как они отмечают 9 Мая, а также рассказать о подвиге своих предков в боевых и трудовых усилиях. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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— Горожане поделятся своими семейными традициями, связанными с Днем Победы. Многие вместе смотрят трансляцию парада, ходят на выставки, участвуют в праздничных и патриотических программах, — отметила она.

Среди вариантов ответов — просмотр военных фильмов и возложение цветов к памятникам. Кроме того, участники могут добавить свои предложения, например, поездки по городам-героям, участие в исторических реконструкциях или экскурсии по знаковым местам Москвы.

На странице голосования также будет представлена ссылка на афишу всех городских мероприятий, приуроченных к 9 Мая. Граждане смогут увидеть кинопоказы, выставки, концерты и другие события.

В новостном разделе проекта опубликуют истории людей, прошедших войну, материалы о работе метро в 1940-е и заметки о домах, сохранивших память тех лет.

Проект «Активный гражданин» был запущен в 2014 году и на сегодняшний день к нему присоединились более семи миллионов человек. Каждый месяц в Москве реализуются 30–40 инициатив, предложенных гражданами.

Кроме того, на сайте «Молодежь Москвы» создали страницу, которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.