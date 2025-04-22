Новый жилой комплекс по реновации появится на улице Матросова в столице

В столичном районе Солнцево освободили площадку для строительства жилья по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

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Площадка под застройку находится на улице Матросова на месте пяти расселенных домов — № 21, 23, 25, 27 и 29.

По словам Овчинского, общая площадь квартир в новом жилом комплексе составит около 50 тысяч квадратных метров. Всего в новостройке будет 850 квартир.

— Первые этажи в новостройках по реновации проектируют нежилыми — там смогут открыться магазины, пункты выдачи заказов, досуговые центры для детей или другие объекты социально-бытового назначения. Придомовую территорию благоустраивают: проводят комплексное озеленение, оборудуют зоны для тихого и активного отдыха горожан, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.