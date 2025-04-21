В Москве ожидаются аномальные ливни и мокрый снег

Снег снова может выпасть в Москве в конце этой недели. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозу, в субботу, 26 апреля, в московском регионе похолодает, а также пройдут аномальные ливни — до 86% от месячной нормы осадков.

Названа причина аномальной жары в Москве

Тишковец не исключил заряды мокрого снега.

«В воскресенье ненастье ослабеет, будет холодно: ночью в городе от 0 до +5 градусов, в Подмосковье местами не исключены заморозки до -1 градуса, после обеда +3 — +8», — сказал синоптик.

Он добавил, что подобная погода отправит жителей Русской равнины «из середины лета в конец марта». После этого май примет «прохладную эстафету».