Москвичей предупредили о дождях и похолодании

После температурных рекордов и по-летнему жаркой погоды в столичный регион придут дожди и похолодание. Уже на следующей неделе температура начнёт постепенно понижаться, сообщает Гидрометцентр.

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22 апреля днём будет не выше 20 градусов, пройдут дожди и грозы. К 24 апреля похолодает до 15-18 градусов, а в предпоследний день недели будет ещё холоднее – не выше 15 тепла. Дожди ожидаются ежедневно, начиная со вторника.

В этом году погода преподносит москвичам сюрпризы. Вслед за малоснежной зимой в начале апреля в столичном регионе выпало до 20 сантиметров снега. Правда, он быстро растаял из-за последовавшей аномально высокой температуры.