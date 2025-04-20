Музей Победы станет центральной площадкой «Диктанта Победы»

25 апреля Музей Победы традиционно станет центральной площадкой Международной акции «Диктант Победы». Масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдет уже в седьмой раз. Задания в этом году будут посвящены 80-летию Победы.

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— Для подготовки к тесту Музей Победы организовал открытый лекторий «Диктанта Победы» во всех восьми федеральных округах. Лекции были посвящены крупнейшим военным операциям 1945 года. Также музей подготовил мультимедийные выставки, которые помогут всем желающим больше узнать о событиях Великой Отечественной войны, — рассказали в Музее Победы.

Площадки «Диктанта Победы» будут открыты во всех российских регионах, а также в иностранных государствах. Тестирование проведут в школах, вузах, библиотеках, музеях, во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее героями. Вопросы готовят ведущие историки и эксперты, а участие в акции доступно каждому, независимо от возраста, гражданства и образования. Написать тестирование можно будет и в онлайн-формате.