Названа причина аномальной жары в Москве

Рекордно высокая температура для апреля в Москве обусловлена малооблачной погодой и переносом тепла из жарких регионов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет РБК.

Температурный рекорд был установлен в Москве накануне, воздух прогрелся до +26° и побил показатели 1973 года.

По словам синоптика, в воскресенье, 20 апреля, также будет побит температурный рекорд 1973 года, который составлял +24°.

«[Жара обусловлена] малооблачной погодой, когда солнечные лучи прогревают, ну, беспрепятственно, поскольку нет облаков. Второй фактор — он еще более значимый — это адвекция, то есть перенос теплых воздушных масс из очень вот таких жарких регионов», — разъяснил Вильфанд.

Температура в понедельник, 21 апреля, будет еще выше, достигнет +27°, пояснил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в субботу в столице был зафиксирован абсолютный температурный рекорд для 19 апреля.

Специалист заметил, что в Москве сейчас теплее, чем должно быть даже в самый жаркий месяц — июль, когда средняя температура составляет +23,1°.