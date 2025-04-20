Собянин: Школы и детские сады в Москве строят с уникальным дизайном

В столице возводят школы и детские сады с уникальным дизайном. Архитекторы стараются найти баланс — вписать здание в окружающую застройку и в то же время сделать его оригинальным. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

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«Например, новый образовательный комплекс в районе Внуково облицуют плиткой “под кирпич” древесного цвета. Часть комплекса украсят витражными стеклами во всю высоту. Такой фасад пропускает много света. Главной особенностью детского сада в Коммунарке станут яркие желтые и оранжевые оттенки, закругленные углы здания и барельеф с изображением животных», — отметил Мэр Москвы.

В Южнопортовом районе появится образовательный комплекс с волнообразными фасадами. Такие же необычные изогнутые фасады выбрали и для нового здания в Щукине. Благодаря многочисленным выступам с окнами оно будет выглядеть объемно и воздушно. Внутри запланировали перегородки с окнами в японском стиле — они наполнят классы и коридоры дополнительным светом.

Кроме того, гармонично вписали в застройку школу и детский сад в Бирюлеве Восточном. Здание состоит из прямоугольников разных габаритов, а также украшено декоративными элементами. Главные входы акцентированы сплошным витражным остеклением.