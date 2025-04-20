Ефимов: Москва выделила свыше 430 участков для ИЖС с 2020 года

В список объектов, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), внесли 432 земельных участка в восьми столичных административных округах более чем за пять лет. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«Город формирует специализированный перечень участков для ИЖС, которые могут приобрести физические лица. Более чем за пять лет он пополнился на 432 объекта общей площадью почти 55,3 гектара. На них можно возвести около 224,2 тысячи квадратных метров недвижимости. Приобретение земли под ИЖС на территории столицы позволяет горожанам строить частные жилые дома и хозяйственные сооружения, соответствующие их потребностям, при этом у жителей остается доступ к развитой городской инфраструктуре», — добавил вице-мэр.

Для приобретения города земли для ИЖС следует выбрать участок и подать заявление в столичный Департамент городского имущества, после чего будет опубликовано извещение о предоставлении объекта для ИЖС. Договор купли-продажи будет оформлен, если за 30 дней не поступит других заявлений. В противном случае будет проведен электронный аукцион.

Начальная стоимость лота соответствует кадастровой стоимости участка. Все процедуры проходят в онлайн-формате. Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, участки находятся в ТиНАО, Зеленограде, на юго-западе, северо-западе, западе, востоке и севере Москвы. Уже продано 350 объектов суммарной площадью более 45 га. Для приобретения доступны свыше 65 объектов в ТиНАО, на западе и востоке столицы. Все данные о лотах доступны на столичном Инвестиционном портале.

Участвовать в торгах могут лишь физические лица. Организатор онлайн-торгов — столичный Департамент по конкурентной политике. Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает целям нацпроекта «Экономика данных».