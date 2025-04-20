Пассажиры совершили более 20 миллиардов поездок по карте «Тройка»

Пассажиры в Москве и регионах совершили свыше 20 миллиардов поездок по карте «Тройка» с момента начала ее работы в 2013 году. Об этом в воскресенье, 20 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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По его словам, «Тройка» является одним из самых инновационных решений в сфере транспорта в мире. Она представляет собой единый носитель, который дает возможность рассчитывать более 3,5 тысяч тарифных вариантов. При этом всего с момента создания карты было выпущено порядка 53 миллионов экземпляров.

— Развиваем лучшие российские технологии в городском транспорте по поручению Сергея Собянина, — передает слова Ликсутова официальный портал мэра Москвы.

Заммэра также напомнил, что с 2020 года приложение «Метро Москвы» позволяет привязывать карту «Тройка» к личному кабинету. Это также дает возможность управлять балансом через смартфон, экономить время, избегая касс и автоматов, и следить за расходами через историю поездок.

Московское метро совместно с Еврейским музеем и центром толерантности выпустило две новые тематические карты «Тройка». Карточки посвящены выставке «Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889–1924», которая проходила в Еврейском музее.