В Москве 20 апреля стало рекордным по теплу

Погода 20 апреля в Москве побила суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В этот день воздух прогрелся до 24,4 градуса, перекрыв прежний максимум от 1995 года, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве установлен третий подряд, и четвертый в апреле, суточный рекорд максимальной температуры воздуха. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к полудню воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса, что выше прежнего достижения 1995 года почти на полградуса (0,4 градуса)", - написал синоптик в Telegram-канале.

Вместе с тем в полдень обновили рекордный максимум Можайск, Коломна, Калуга, Тула и Рязань, отметил Леус.