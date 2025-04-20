Синоптик: до среды включительно в Москве ожидается до +26 °С

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.

По словам специалиста, до среды включительно в столице ожидается +21...+26 °С.

«Во вторник есть небольшая вероятность кратковременного дождя. В четверг начнётся понижение температуры, которое более явно проявит себя в пятницу. Если в четверг +15...+20 °С, то уже в пятницу — всего лишь +9...+14 °С», — рассказал Шувалов.

Согласно его предварительному прогнозу, в пятницу в Москве возможна «порция дождей».

Ранее синоптик Александр Колесов сообщил, что в Петербурге побит температурный рекорд 25-летней давности.