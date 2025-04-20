Синоптик: Пасха в этом году может стать самой теплой в XXI веке

Пасха 20 апреля 2025 года может стать самой теплой в XXI веке, максимум дня может превысить отметку в плюс 25 градусов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Температура воздуха в столице активно повышается, и к 10:00 достигла отметки в плюс 22,4 градуса. Сегодняшний ход температуры на текущий момент опережает график минувшей субботы более чем на 2 градуса. Так что есть все основания говорить о том, что максимум сегодняшнего дня превысит отметку в плюс 25 градусов, а именно столько было на столичных термометрах во время самой теплой Пасхи в XXI веке, которая отмечалась 5 мая 2002 года. Да, не 20 апреля, а именно 5 мая – как все, наверное, знают праздник Пасхи в православном церковном календаре имеет переходящую дату», – рассказал Леус.

Синоптик отметил, что самой холодной Пасха была 19 апреля 2009 года и 27 апреля 2003 года, тогда днем столбики термометров в Первопрестольной смогли дотянутся лишь до отметки в плюс 4 градуса. Май в 2002 году, как и июнь, особым теплом не баловали – средняя температура воздуха в эти два месяца была близка к климатической норме. А вот июль оказался очень теплым и сухим, и закончился с положительной аномалией, превысившей 4 градуса, и с огромным дефицитом осадков – недостаток влаги составил около 75%. А вот август вновь был сухим – выпало меньше трети (27%) от положенного а температура попала в зону «нормального» месяца – превышение составило всего 0,6 градуса. Так что в данном случае примета «теплая Пасха – жаркое лето» сработала лишь на треть. А, например, в случае самой холодной Пасхи в 2009 году все три летних месяца уложились в диапазон минус 1 – плюс 1 градуса от климатической нормы.