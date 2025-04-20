В Москве погода начнет постепенно портиться со вторника, возможны грозовые дожди.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +10°C — +13°C, днем плюс +23°C — +26°C. Под ударом еще один рекорд 30-летней давности — +23,9°C», — рассказал синоптик.

По словам специалиста, со вторника в столице ожидаются грозовые дожди, температура воздуха начнет медленно снижаться. Тишковец добавил, что во второй половине предстоящей недели столбики термометров будут колебаться в диапазоне от +12°C до +17°C.

При этом в выходные температуре упадет до +7°C — +12°C. В Подмосковье ожидается 0°C с вероятностью мокрых дождей.

Синоптик подчеркнул, что показатели температуры будут ниже нормы на несколько градусов, также майские праздники будут прохладными.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально высокие для апреля температуры продержатся в Центральной России до вторника. В среду, 23 апреля, уже начнется заметное понижение температуры, произойдет изменение циркуляции воздушных масс, из-за чего днем столбики термометров опустятся до +17°С...+20°С, а ночью похолодает до +10°С.