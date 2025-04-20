В Москве прошел весенний парад трамваев
В апреле этого года столичному трамваю исполнилось 126 лет. Старейшему трамвайному депо им. П.Л Апакова на Шаболовке - 116 лет, причем в апреле оно открылось после длительной реконструкции. И стало самым современным и инновационным трамвайным депо в городе. В честь этих событий в минувшую субботу именно из депо им. П.Л Апакова стартовал парад трамваев. Когда через час составы вернулись, они заняли место среди других экспонатов временной выставки. Как это было, наблюдали корреспонденты "РГ".
Ранним утром за пару часов до старта трамвая, вся площадь перед входом в депо была запружена народом. Семьи с детьми, кое-кто даже с собаками, подростки, студенты и многие другие облепили ворота трамвайного депо, заняли лучшие с их точки зрения места для съемки парада.
Когда в 11:30 колонна из 11 исторических трамваев выехала из ворот депо, она оказалась почти в людском море. Чтобы никого не раздавить, пришлось работать полиции и волонтерам. Зрители приветственно махали, находящимся внутри составов, кто снимал парад, а кто себя на его фоне. Возглавил парад самый древний деревянный электрический вагон серии "Ф" или фонарный. "Фонарным он назван из-за необычного остекленного купола на крыше, чтобы света было больше. Тут он уже витражный с красной и синей вставкой, а когда ходил - был просто прозрачным.
В дореволюционной Москве это был самый распространенный трамвай, фотографии посмотрите, - рассказал "РГ" во время пути историк транспорта, кандидат технических наук и реконструктор Юрий Егоров. Одет он по моде вагоноважатого 1920-х годов, но с волосами, собранными в хвост, что несколько осовременивает облик. - Дерево уступило место железу в трамваях к середине 1950-х годов". Пока едем, деревянный кузов, деревянный пол, деревянные оконные рамы и сиденья поскрипывают. Что интересно, даже штанга, на которую крепятся на ремешках ручки для стоящих пассажиров, также деревянная и скрипучая. На попытку открыть окно историк замечает, что это музейный экспонат и придется немного потерпеть духоту или стоит выйти на подножку с затейливой чугунной решеткой. По словам Егорова, этот вагон хорошо сохранился, поскольку его, после списания с маршрута, использовали для рабочих нужд, а значит, поддерживали в достойном состоянии.
"Таких вагонов осталось три в столице, еще один подарили в музей за границу", - продолжает он.
Сам вагон, тем временем, мелко дрожит. Ведь, он тащит за собой и прицепной вагон этого же типа. Были выпущены эти два вагона под №164 в 1908-1909 годах в Мытищах. На борту красуется надпись "Заходить и выходить во время движения запрещается". Хотя скорость не более 15 км в час.
На обратном пути обратила внимание, что вторит скрипу первого состава следующая за ним пара вагонов "КМ", выпущенные уже на Коломенском моторном заводе в 1930-м году. Они также деревянные. Изыска уже поменьше, нет и световых окон под крышей. Но, именно этот обтекаемый бордово-желтый состав №2170 с большим желтым глазом-прожектором над кабиной водителя хорошо известен многим любителям кино. Его снимали в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Покровские ворота", "Холодное лето пятьдесят третьего" и многих других. Схожие составы хорошо помнят и те, кто родился сразу после войны, ходили эти составы до середины 1950-х годов. Как рассказал "РГ" 75-летний пенсионер Иван Перов, в детстве на схожем трамвае он ездил от дома до школы.
"Я предпочитал делать уроки прямо в вагоне, чтобы время не тратить. Вот так же садился на последнюю лавку. Может быть, сидел и на этой много лет назад, если он ходил по Шаболовке. Вагон дребезжал, почерк выходил корявый. Исправился он, когда трамваи пошли железные", - рассказал он.
А его старший приятель Игорь Александров отметил, что ходили такие трамваи в его детстве по улице Усачева.
"Вагоны громыхали так, что она даже в жару не открывали. А мы, детвора, радовались трамваям - для нас это был признак цивилизации, часто хулиганили, катались на подножке", - вспоминает он.
Были в параде трамваи и менее древние, но не менее любимые москвичами. Например, различные модификации чехословацких вагонов "Татра", ходивших с 1960 почти по середину 1980-х годов.
"Такая машина времени необычная, - поделилась с "РГ" 50-летняя москвичка Татьяна Романова с двумя внуками- первоклассниками Ильей и Марком. - Я с родителями ездила на таких от Нагатинской в Чертаново, где бабушка жила. Помню такие сиденья, поручни. А вот и устройство для выдачи билетов. Вот смотрите сюда пятачок опускаем, тут билет себе выкручиваем". Пока показывает внукам, они засыпают ее вопросами: "Что такое пятачок?", "Как билет самим можно выкрутить", "А кто проверяет, бросил ли монетку и как оплатить банковской картой"…
Уже на выставке трамвайной техники помимо старых модификаций не менее популярны у посетителей были и современные, сейчас катающиеся составы, например, оранжево-синий трамвай с низкой платформой Усть-Катавского вагоностроительного завода или привычные трамваи "Витязь-Москва".
"Все сравнили, везде посидели, "Витязь" самый удобный для пассажира", - пояснил один из подростков назвавшийся Данилой Юрьевым.
Как отметил директор НИИ Мостранспроекта Владимир Титов, все представленные вагоны - музейные экспонаты, что не скажешь о депо.
"По планам, к 2030 году все трамвайные депо будут обновлены, выглядеть будут не хуже. Более того, появится и новый объект. В депо переделают бывший седьмой троллейбусный парк на Нагатинской улице", - сообщил он.
И добавил, что среди мегаполисов в столице самые молодые трамваи: возраст вагонов не более шести лет, может быть поэтому и популярность этого вида транспорта растет. По данным департамента транспорта Москвы в прошлом году пассажиропоток на 20 процентов стал выше, чем годом ранее.