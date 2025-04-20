В Москве прошел весенний парад трамваев

В апреле этого года столичному трамваю исполнилось 126 лет. Старейшему трамвайному депо им. П.Л Апакова на Шаболовке - 116 лет, причем в апреле оно открылось после длительной реконструкции. И стало самым современным и инновационным трамвайным депо в городе. В честь этих событий в минувшую субботу именно из депо им. П.Л Апакова стартовал парад трамваев. Когда через час составы вернулись, они заняли место среди других экспонатов временной выставки. Как это было, наблюдали корреспонденты "РГ".

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Ранним утром за пару часов до старта трамвая, вся площадь перед входом в депо была запружена народом. Семьи с детьми, кое-кто даже с собаками, подростки, студенты и многие другие облепили ворота трамвайного депо, заняли лучшие с их точки зрения места для съемки парада.

Когда в 11:30 колонна из 11 исторических трамваев выехала из ворот депо, она оказалась почти в людском море. Чтобы никого не раздавить, пришлось работать полиции и волонтерам. Зрители приветственно махали, находящимся внутри составов, кто снимал парад, а кто себя на его фоне. Возглавил парад самый древний деревянный электрический вагон серии "Ф" или фонарный. "Фонарным он назван из-за необычного остекленного купола на крыше, чтобы света было больше. Тут он уже витражный с красной и синей вставкой, а когда ходил - был просто прозрачным.

В дореволюционной Москве это был самый распространенный трамвай, фотографии посмотрите, - рассказал "РГ" во время пути историк транспорта, кандидат технических наук и реконструктор Юрий Егоров. Одет он по моде вагоноважатого 1920-х годов, но с волосами, собранными в хвост, что несколько осовременивает облик. - Дерево уступило место железу в трамваях к середине 1950-х годов". Пока едем, деревянный кузов, деревянный пол, деревянные оконные рамы и сиденья поскрипывают. Что интересно, даже штанга, на которую крепятся на ремешках ручки для стоящих пассажиров, также деревянная и скрипучая. На попытку открыть окно историк замечает, что это музейный экспонат и придется немного потерпеть духоту или стоит выйти на подножку с затейливой чугунной решеткой. По словам Егорова, этот вагон хорошо сохранился, поскольку его, после списания с маршрута, использовали для рабочих нужд, а значит, поддерживали в достойном состоянии.

"Таких вагонов осталось три в столице, еще один подарили в музей за границу", - продолжает он.

Сам вагон, тем временем, мелко дрожит. Ведь, он тащит за собой и прицепной вагон этого же типа. Были выпущены эти два вагона под №164 в 1908-1909 годах в Мытищах. На борту красуется надпись "Заходить и выходить во время движения запрещается". Хотя скорость не более 15 км в час.

На обратном пути обратила внимание, что вторит скрипу первого состава следующая за ним пара вагонов "КМ", выпущенные уже на Коломенском моторном заводе в 1930-м году. Они также деревянные. Изыска уже поменьше, нет и световых окон под крышей. Но, именно этот обтекаемый бордово-желтый состав №2170 с большим желтым глазом-прожектором над кабиной водителя хорошо известен многим любителям кино. Его снимали в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Покровские ворота", "Холодное лето пятьдесят третьего" и многих других. Схожие составы хорошо помнят и те, кто родился сразу после войны, ходили эти составы до середины 1950-х годов. Как рассказал "РГ" 75-летний пенсионер Иван Перов, в детстве на схожем трамвае он ездил от дома до школы.

"Я предпочитал делать уроки прямо в вагоне, чтобы время не тратить. Вот так же садился на последнюю лавку. Может быть, сидел и на этой много лет назад, если он ходил по Шаболовке. Вагон дребезжал, почерк выходил корявый. Исправился он, когда трамваи пошли железные", - рассказал он.

А его старший приятель Игорь Александров отметил, что ходили такие трамваи в его детстве по улице Усачева.

"Вагоны громыхали так, что она даже в жару не открывали. А мы, детвора, радовались трамваям - для нас это был признак цивилизации, часто хулиганили, катались на подножке", - вспоминает он.

Были в параде трамваи и менее древние, но не менее любимые москвичами. Например, различные модификации чехословацких вагонов "Татра", ходивших с 1960 почти по середину 1980-х годов.

"Такая машина времени необычная, - поделилась с "РГ" 50-летняя москвичка Татьяна Романова с двумя внуками- первоклассниками Ильей и Марком. - Я с родителями ездила на таких от Нагатинской в Чертаново, где бабушка жила. Помню такие сиденья, поручни. А вот и устройство для выдачи билетов. Вот смотрите сюда пятачок опускаем, тут билет себе выкручиваем". Пока показывает внукам, они засыпают ее вопросами: "Что такое пятачок?", "Как билет самим можно выкрутить", "А кто проверяет, бросил ли монетку и как оплатить банковской картой"…

Уже на выставке трамвайной техники помимо старых модификаций не менее популярны у посетителей были и современные, сейчас катающиеся составы, например, оранжево-синий трамвай с низкой платформой Усть-Катавского вагоностроительного завода или привычные трамваи "Витязь-Москва".

"Все сравнили, везде посидели, "Витязь" самый удобный для пассажира", - пояснил один из подростков назвавшийся Данилой Юрьевым.

Как отметил директор НИИ Мостранспроекта Владимир Титов, все представленные вагоны - музейные экспонаты, что не скажешь о депо.

"По планам, к 2030 году все трамвайные депо будут обновлены, выглядеть будут не хуже. Более того, появится и новый объект. В депо переделают бывший седьмой троллейбусный парк на Нагатинской улице", - сообщил он.

И добавил, что среди мегаполисов в столице самые молодые трамваи: возраст вагонов не более шести лет, может быть поэтому и популярность этого вида транспорта растет. По данным департамента транспорта Москвы в прошлом году пассажиропоток на 20 процентов стал выше, чем годом ранее.