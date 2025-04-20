Собянин поздравил москвичей с Воскресением Христовым

Сергей Собянин поздравил православных москвичей с великим праздником Воскресения Христова.

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В своем телеграм-канале он пожелал их родным и близким крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия.

«Это самый радостный день для миллионов христиан, знаменующий победу жизни и торжество веры. Пасха дарит нам свет и надежду, настраивает на чистоту помыслов и благие дела. В этот день атмосфера любимого праздника наполняет столичные храмы, улицы, площади и дома москвичей», — отметил Мэр Москвы.

Создавать праздничное настроение помогает благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» и музыкальный Московский пасхальный фестиваль. Их главные темы — традиции и современность, духовные ценности и помощь людям.