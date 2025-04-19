В Москве побит температурный рекорд 32-летней давности

В Москве 19 апреля был установлен новый температурный рекорд: воздух прогрелся до +24,7 градуса, что на 1,1 градуса выше предыдущего максимума, который держался с 1973 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В 13 часов, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, столбики термометров поднялись до отметки в +23,6°, повторив тем самым значение суточного рекорда этого дня четверть вековой давности. А в 14 часов рекорд был обновлен — столбики термометров поднялись до +24,7 градусов», — написал Леус в своем telegram-канале.

По его словам, эта суббота стала промежуточным лидером среди самых теплых дней в Москве с начала года.

Синоптик также отметил, что точные данные о максимуме температуры сегодняшнего дня будут известны только после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров. Леус добавил, что эстафету апрельских температурных рекордов в центре Европейской России может подхватить и предстоящее воскресенье.

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Ранее, 16 апреля, в Москве уже был побит температурный рекорд этого дня — тогда воздух прогрелся до +21,2 градуса, превысив максимум 1920 года. Синоптики прогнозировали, что в столице сохранится солнечная погода и дальнейшее потепление, а к концу недели температура достигнет значений, характерных для июня.