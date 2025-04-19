Самолет с Благодатным огнем прибыл в Москву

Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Россию, самолет с ним приземлился в московском аэропорту "Внуково-3".

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. В храме огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного, которая прибыла в Иерусалим накануне, чтобы доставить святыню в Москву.

Благодатный огонь, как сообщали ранее в фонде, доставят в города приграничных областей РФ - Белгород, Брянск, Курск, - и в десятки других регионов. В столицу его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.

По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также фонд по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.