На площадках «Пасхального дара» открылись пункты приема подарков «Домики добра»

В них принимают сладости и игрушки для детей, подарки для участников специальной военной операции, товары для животных из приютов.

© Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

На 27 площадках фестиваля «Пасхальный дар» с 19 по 30 апреля работают «Домики добра» проекта «Москва помогает». Жители столицы могут передать подарки для участников специальной военной операции (СВО), детей, проживающих на новых территориях, а также товары для животных. Пункты приема помощи открыты ежедневно с 11:00 до 21:00.

«По всей Москве открылись полюбившиеся москвичам и гостям столицы “Домики добра”. Почти в каждом административном округе появится по несколько пунктов сбора. В них можно принести сладости и игрушки для детей, подарки для наших доблестных мужчин, товары для животных, а также подписать открытки с добрыми пожеланиями. Принять участие в сборе могут все желающие. Все подарки дойдут до адресатов, а искренние слова поддержки подарят минуты радости», — сказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Акцию проводят столичный Департамент торговли и услуг, проект «Московские сезоны» при участии городского Комитета общественных связей и молодежной политики и ресурсного центра «Мосволонтер».

Что подарить участникам СВО, детям и животным

В «Домиках добра» принимают мужские подарочные наборы и средства личной гигиены, бритвенные принадлежности и средства по уходу — эти полезные и практичные подарки передадут участникам специальной военной операции. Незаменимыми вещами для бойцов станут носки и стельки.

Дети, проживающие на новых территориях, будут рады кондитерским изделиям, таким как печенье, пряники, вафли, шоколад, конфеты, мармелад, карамель, драже, халва. Горожане могут принести игрушки, книги, конструкторы, настольные игры, наборы для творчества, а также школьные и канцелярские принадлежности.

Приюты для животных ждут сухой и влажный корм, капли от клещей, наполнители для туалета и впитывающие пеленки, моющие и чистящие средства для уборки, а также для дезинфекции медицинских и ветеринарных помещений.

Все товары должны быть новыми, с бирками и в упаковке. Срок годности товаров — не менее трех месяцев.

В «Домиках добра» жителям и гостям столицы будут помогать волонтеры. Они расскажут, какие подарки можно передать, помогут подписать открытки с поздравлениями и словами поддержки для детей и бойцов. Все пожелания вложат в подарочные пакеты. Коробки бережно упакуют и отправят адресатам. Собранная помощь будет поэтапно передана на новые территории России.

Где принимают подарки

«Домики добра» принимают подарки в 10 административных округах столицы. Почти в каждом из этих округов открыто несколько пунктов сбора. Найти их можно по следующим адресам.

ЦАО:

— Тверская площадь;

— площадь Революции.

САО:

— Коптевский бульвар, владение 18 (парк «Бригантина»).

СВАО:

— улица Грекова, владение 3ж;

— сквер на улице Хачатуряна, владение 13;

— пересечение улиц Молодцова и Сухонской (Бабушкинский парк);

— проезд Серебрякова, владение 14, строение 23.

ВАО:

— улица Городецкая, владение 1;

— улица Святоозерская, владение 1;

— улица Вешняковская, владение 16;

— сквер у Гольяновского пруда.

ЮВАО:

— площадь Славы (Волгоградский проспект, владение 119);

— улица Перерва, владение 52;

— сквер у станции метро «Некрасовка»;

— улица Краснодарская, владение 66.

ЮАО:

— Ореховый бульвар, владение 24, строение 1;

— станция метро «Алма-Атинская» (улица Ключевая, владение 22, корпус 1).

ЮЗАО:

— улица Профсоюзная, владение 41;

— бульвар Дмитрия Донского, владение 11;

— улица Теплый Стан, владение 1б;

— улица Адмирала Руднева, владение 8.

ЗАО:

— улица Матвеевская, владение 2;

— Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4.

СЗАО:

— улица Митинская, владение 31;

— пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской;

— улица Авиационная, владение 24.

ЗелАО:

— Зеленоград, 16-й микрорайон (около корпуса 1606).

В столице также открыто 15 штабов по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» для жителей новых и приграничных регионов. В них принимают продукты питания, средства личной гигиены, новые сезонные вещи для мужчин и женщин, детские товары, бытовую технику, корм для животных и другую продукцию. За все время собрано более 4,6 миллиона единиц гуманитарной помощи и передано из Москвы свыше 1,6 тысячи тонн груза. Необходимые товары в штабы принесли более 76,2 тысячи человек и 690 столичных организаций.

Волонтерский корпус штабов по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» является самой большой командой социального проекта. За все время к нему присоединились более 16,8 тысячи человек. Стать волонтером штаба «Москва помогает» можно после регистрации на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

Организация добровольческой деятельности и привлечение к участию в городских мероприятиях соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Мы вместе».

Более подробная информация о волонтерском движении в столице размещена на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

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