В Московском зоопарке животные вышли из зимних вольеров на уличные территории

На свежем воздухе уже можно увидеть фламинго, пеликанов, бакланов и горилл.

© Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

В Московском зоопарке произошли сезонные изменения. Теперь зверей и птиц можно увидеть на свежем воздухе.

Птицы

Большой пруд старой территории вновь стал узнаваемой площадкой для туристов: сюда переехали фламинго. Они выходят на улицу одними из первых среди пернатых, а заходят в помещение практически последними. Всю зиму в их домике поддерживалась температура в районе плюс 15 градусов, поэтому фламинго комфортно гулять на свежем воздухе в середине апреля. Эти птицы отлично перенесли переезд и сейчас радуются солнечной погоде.

Кроме того, на свежий воздух вышли розовые и кудрявые пеликаны, а также бакланы. В холодное время года их можно было увидеть в общем вольере павильона «Птицы и бабочки» на новой территории. Сейчас пернатые с удовольствием плещутся в открытом водоеме. Там, на берегу, у бакланов есть любимое дерево — черемуха, на которой они и ночуют.

Весной у кудрявых пеликанов и бакланов было пополнение: появилось по одному птенцу. Сейчас на водоем вышли все взрослые особи, кроме птенцов и их родителей. Ожидается, что в ближайшее время на уличной территории появятся и они. Птицы пробудут на воде до начала зимы — заморозки им не страшны.

Гориллы

Понемногу начинают осваивать уличный вольер и равнинные гориллы. Заслонку между внутренним и уличным вольерами этим приматам открывают уже с марта, как только началось потепление. Однако выходить обезьяны все это время не спешили. Сейчас они начали осторожно выбираться на короткие прогулки: пока земля еще не совсем прогрелась, приматам некомфортно подолгу оставаться на свежем воздухе. Дверь на улицу у них открыта в солнечную погоду с 09:30 и до обеда. Первым обычно выходит самец Визури, а за ним все остальное семейство.

С приходом устойчивого тепла на улицу начнут постепенно выходить и другие обитатели зоопарка. Это, например, львинохвостые макаки, мандрилы и орангутаны.

Московский зоопарк был открыт в 1864 году. Сегодня это один из старейших зоопарков Европы. Он находится в ведении столичного Департамента культуры.

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