В Москве 13 электробусов начали работать еще на трех маршрутах

Москвичи смогут доехать на электробусах до Курского и Казанского вокзалов, медицинских учреждений района Сокольники и одноименной станции метро.

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В Центральном и Восточном административных округах экологичный транспорт заменил автобусы на трех маршрутах. По будням на них будет работать 13 электробусов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва продолжает сохранять лидерство по числу электротранспорта в Европе. На сегодняшний день столица насчитывает более 2,35 тысячи электробусов, и их количество с каждым годом растет. Экологичные машины вышли на новые маршруты в центре и на востоке города, они обслуживают шесть районов и 28 станций рельсового каркаса. Мы продолжаем развивать сеть наземного городского транспорта по поручению Сергея Собянина», — добавил Максим Ликсутов.

Маршрут № 40 соединяет Курский и Казанский вокзалы, а также 17 станций метро и Московских центральных диаметров. Маршрут С633 проходит из Сокольников до центра города и охватывает 17 станций рельсового каркаса. На электробусах маршрута № 975 можно доехать до медицинских и учебных учреждений района Сокольники и одноименной станции метро.

Москва активно развивает сеть электробусных маршрутов. Это помогает сохранить экологию и сделать поездки более комфортными, что сказывается на качестве жизни по всей столице.

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Кроме того, плавный ход и отсутствие шума и вибраций обеспечивают высокий уровень комфорта пассажиров. Салоны оборудованы портами для зарядки гаджетов и медиаэкранами с информацией о маршруте. Еще электробусы оснащены откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в зависимости от времени суток. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 километров до 80 километров. При этом вес машины остался прежним. С 2024 года на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.

Инновационный транспорт обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты ТиНАО. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». В конце 2023-го заработал третий инновационный парк — «Салтыковка». Он предназначен для электробусов, курсирующих по востоку города.

Электробусы обслуживаются по контрактам жизненного цикла. В течение 15 лет после передачи машин в парк Мосгортранса производители самостоятельно обеспечивают исправную работу техники на маршрутах. С новыми поставками и развитием зарядной инфраструктуры еще больше электробусов заменит автобусы. Они сделают поездки москвичей и гостей столицы комфортнее. Также снизится влияние на окружающую среду.

В 2023 году Москва заключила контракты с ПАО «КамАЗ» и ООО «ЛиАЗ» на поставку 1,2 тысячи электробусов. Это крупнейшая в Европе закупка данного вида транспорта. По дополнительному соглашению с ПАО «КамАЗ» в Москву пришло еще 100 современных машин.

С 2023 года в столицу поставили уже 1,3 тысячи инновационных электробусов. Экологичный транспорт работает более чем на 20 процентах маршрутов города. Москва лидирует в Европе по количеству электробусов. Ожидается, что к 2035 году почти весь парк Мосгортранса будет работать на электрической тяге.

По данным Мосэкомониторинга, благодаря замене автобусов на электробусы с 2018 по 2024 год удалось избежать около 190 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу. Выбросов загрязняющих веществ стало меньше на 930 тонн. Крупнейший в Европе контракт на поставку 1,2 тысячи новых электробусов и выход этих инновационных машин на маршруты позволили увеличить суммарный экологический эффект от перехода на электротранспорт почти в два раза.

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