Жилой квартал построят по программе КРТ в районе Преображенское

В районе Преображенское на востоке столицы реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благоустроенный жилой квартал появится в районе Преображенское по адресу: ул. Краснобогатырская, владение 89. Здесь планируется реорганизовать участок площадью 3,96 га по программе КРТ. На первых этажах жилых домов оборудуют помещения для работы магазинов, кафе, ресторанов и сервисных служб. Инвестиции в развитие площадки составят 38,3 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект – 124,1 млн руб. После реализации проекта город получит около 500 рабочих мест», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Отмечается, что это уже третий проект в Преображенском районе, реализуемый по программе комплексного развития территорий. Всего там планируется реорганизовать 12,93 га земли.