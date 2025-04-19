Собянин упростил согласование перепланировок помещений в многоквартирных домах

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процесс согласования перепланировок в многоквартирных домах. Об этом сообщается на официальном сайте главы города.

— В столице упростили порядок согласования перепланировок помещений в многоквартирных домах. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин, — говорится в материале.

В нормативно-правовые акты столицы внесены изменения, которые сократят сроки предоставления услуги на 30 процентов (с 30 до 20 рабочих дней) как для новых, так и для ранее выполненных работ. Кроме того, будет организовано взаимодействие между Мосжилинспекцией и Росреестром для внесения изменений в данные Единого государственного реестра недвижимости после оформления акта о завершенной перепланировке. Ранее заявителям приходилось обращаться в Росреестр самостоятельно.

Расширен список работ, которые можно согласовать в упрощенном порядке (без разработки проекта, по эскизу). В этот перечень вошли установка, изменение конфигурации и демонтаж подиумов, пандусов и ступеней, а также закладка проектных проемов в несущих стенах.

Для упрощения процедуры подачи заявления на портале mos.ru создан специальный лендинг. В частности, там размещена анкета с наводящими вопросами, которая помогает определиться с типом заявления.

Кроме того, отменяется выдача результатов оказания услуги в бумажном виде, что избавляет заявителей от необходимости посещать центры госуслуг «Мои документы». Таким образом, завершится полная цифровизация процесса согласования перепланировки помещений в многоквартирных домах Москвы, говорится в материале.

В марте в Государственной думе РФ подготовили законопроект, который позволит собственникам квартир оформлять перепланировку через портал «Госуслуги».