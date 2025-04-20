Храм Архангела Михаила в Северном достроят в 2026 году

Строители активно продолжают работу над храмом Архангела Михаила и чуда его в Хонех на северо-востоке столицы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Территория застройки находится у старинной усадьбы Архангельское-Тюриково по адресу: Дмитровское шоссе, владение 120.

— Храм вместимостью 500 человек имеет два уровня: внизурасположены три придела с алтарями, солея, молельный зал, крестильня в баптистерии, а притвор и хоры на втором ярусе, — сообщил Владислав Овчинский.

По его словам на цокольном этаже здания будут расположены приходские, служебные и технические помещения.

— После завершения строительства будет организована работа по освещению храма и его открытию для прихожан, которое запланировано на 2026 год, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Сама архитектура строения выполнена неорусском стиле храмового зодчества начала 20-го века.

Кроме того, вокруг церкви предусмотрен обход для совершения крестного хода.