В Москве побит температурный рекорд

Очередной температурный рекорд установлен в Москве 19 апреля, новый показатель составил плюс 24,2 градуса, до этого самым теплым было 19 апреля 1973 года с показателем плюс 23,6 градусов. Новый рекорд температуры возможен и в воскресенье, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Поскольку температура в Москве продолжает буйствовать в апреле, только что установлен очередной рекорд для 19 числа - 24,2 градуса тепла. А до этого в 1973 году было плюс 23,6, то есть 52 года тому назад. Аналогичная ситуация прогнозируется и в воскресенье, возможен новый рекорд", - сказал он.

Вильфанд отметил, что средняя суточная температура в столице составляет плюс 17,7 градуса, что характерно по климату для середины июня. "Так что Москва на два месяца впереди по температурным характеристикам. Этот апрель настолько динамичный месяц, что температура меняется от начала месяца к концу очень быстро, такая ситуация бывает редко. Изменчивость погоды приводит к тому, что создается уникальная ситуация: бьются один за другим рекорды", - подчеркнул метеоролог.