Транспортную доступность улучшают для сотрудников ОЭЗ «Технополис Москва»

На площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» открылся пешеходный переход, соединяющий новый промышленный корпус с остановкой автобусов №74к, ведется реконструкция контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

«Создание удобных и быстрых маршрутов – одна из приоритетных задач, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» размещено 130 компаний, которые создали 7,8 тыс. рабочих мест. Транспортную доступность промышленной площадки обеспечивает один из крупнейших транспортных узлов города «Текстильщики – Печатники». В декабре 2024 года от станций метрополитена и «Текстильщики» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) до предприятий на площадке «Печатники» запустили новый автобусный маршрут №74к. За это время он перевез более 10 тыс. пассажиров. В апреле 2025 года у остановки наземного транспорта был обустроен пешеходный переход для более безопасного передвижения сотрудников ОЭЗ», – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Уточняется, что новый рейс, соединивший две станции метрополитена, МЦД и три автобусных маршрута, стал наиболее востребованным у сотрудников новых промышленных корпусов площадки «Печатники». Как рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, которого цитирует пресс-служба, на площадке «Печатники» разместили свои высокотехнологичные производства более 130 компаний, более 50 из которых имеют статус резидента и пользуются налоговыми преференциями.

«Площадка оборудована современной инженерной инфраструктурой, ведется строительство ряда новых объектов. В 2024 году был введен в эксплуатацию новый промышленный корпус общей площадью 34 тыс. кв. м. До конца этого года на площадке будут запущены новые высокотехнологичные производства», – добавил Гарбузов.

Другим важным проектом, который призван улучшить транспортную инфраструктуру площадки «Печатники», является обустройство мест комфортной встречи гостей и клиентов. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, которые также приводятся в материале, существующие контрольно-пропускные пункты будут полностью реконструированы и оборудованы современной системой безопасности, а также кинологическими постами.

«Общая площадь новых КПП составит до 800 кв. м. Парадным входом станет двухэтажное КПП №3, площадью 356 кв. м с возможностью проезда легковых автомобилей. Этот пункт примет на себя 60% нагрузки прохода посетителей. Также здесь будет размещаться служба безопасности. Наибольшая нагрузка движения легкового и грузового транспорта – 49% придется на КПП №1. Для большегрузов будет оборудовано КПП №2 и №5. Места комфортной встречи гостей и клиентов №3, 7, 6 начнут свою работу в июле 2025 года. Реконструкция КПП №1 и 2 завершится в декабре 2025 года», – пояснил Дегтев.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 390 га. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.