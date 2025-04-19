Военная техника ехала по МКАД и попала на видео
В Москве на МКАД передвигалась военная техника. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
«Передвижение по МКАД военной техники, которая будет задействована в параде Победы», — говорится в сообщении.
На опубликованных в сети кадрах видно, как по дороге едет военная техника, при этом на некотором транспорте включены проблесковые маячки.
До этого сообщалось, что украинец призывного возраста притворился цистерной с растительным маслом на границе с Молдавией.
«Во время осмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил, что на люке одного из отсеков цистерны сделаны специальные крепления, на которых подвешен мужчина. <...> Погруженный почти по грудь в масло, он преодолел путь от Винницы до пункта пропуска», — говорится в публикации.
Уклонистом оказался житель Одесской области 1982 года рождения, который договорился со своим знакомым водителем из Молдавии.
Кроме того, в Одессе таксисты стали получать заказы от территориального центра комплектования (ТЦК) на доставку мужчин призывного возраста.