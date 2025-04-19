Строительство ЖК началось на Мироновской улице по программе реновации

Строительство жилого комплекса по программе реновации началось в районе Соколиная Гора на востоке Москвы, его общая площадь составит почти 48 тыс. кв. м. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

«В жилом комплексе предусмотрено 568 квартир с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. Новостройка будет оснащена современными инженерными системами, а входные группы оформят просторными тамбурами с витражным остеклением. Неподалеку находится станция Измайлово Московского центрального кольца. В радиусе километра расположены государственные и частные поликлиники, кафе, салоны красоты, учебные заведения, а также спортивные объекты», – приводятся в материале слова министра Правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Как уточняется, новостройку, состоящую из двух корпусов, возводят по адресу: ул. Мироновская, земельный участок №32. Первые этажи сделают нежилыми – там в будущем откроют объекты социально-бытового назначения. В подъездах оборудуют технические помещения, комнаты для консьержей и колясочные. Придомовую территорию благоустроят: установят спортивный и детские игровые комплексы, а также проведут комплексное озеленение.