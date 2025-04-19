Строительство ЖК началось на Мироновской улице по программе реновации

Агентство «Москва»

Строительство жилого комплекса по программе реновации началось в районе Соколиная Гора на востоке Москвы, его общая площадь составит почти 48 тыс. кв. м. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Строительство ЖК началось на Мироновской улице по программе реновации
© РИА Новости
«В жилом комплексе предусмотрено 568 квартир с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. Новостройка будет оснащена современными инженерными системами, а входные группы оформят просторными тамбурами с витражным остеклением. Неподалеку находится станция Измайлово Московского центрального кольца. В радиусе километра расположены государственные и частные поликлиники, кафе, салоны красоты, учебные заведения, а также спортивные объекты», – приводятся в материале слова министра Правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Как уточняется, новостройку, состоящую из двух корпусов, возводят по адресу: ул. Мироновская, земельный участок №32. Первые этажи сделают нежилыми – там в будущем откроют объекты социально-бытового назначения. В подъездах оборудуют технические помещения, комнаты для консьержей и колясочные. Придомовую территорию благоустроят: установят спортивный и детские игровые комплексы, а также проведут комплексное озеленение.

«Мосгосстройнадзор получил от застройщика извещение о начале работ на земельном участке площадью более 1,1 га. Инспекторы комитета уже составили программу выездных проверок. В ходе мероприятий будет оцениваться соответствие качества работ и материалов требованиям проектной документации и архитектурно-градостроительному решению», – цитирует пресс-служба председателя столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Антона Слободчикова.
Новости Москвы
Владислав Овчинский
Правительство Москвы
Москва