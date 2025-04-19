На ВДНХ пройдут бесплатные мастер-классы по цигуну

Древняя восточная практика совмещает физические упражнения, дыхательную гимнастику и медитацию.

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Всемирный день тайцзицюань и цигуна традиционно празднуют в последнюю субботу апреля. В связи с этим 26 апреля на ВДНХ соберутся поклонники восточных оздоровительных практик. Инструкторы Московского регионального отделения Всероссийской Федерации цигун проведут бесплатные мастер-классы на открытой площадке около строения № 574.

Популярная древняя восточная практика совмещает физические упражнения, дыхательную гимнастику и медитацию. Комплексы оздоровительного цигуна доступны для людей любого пола и возраста и с различным уровнем физической подготовки. Занятия развивают тело и ум, способствуют гармоничному выстраиванию личности и адаптации к любым ситуациям.

Принять участие в мастер-классах, укрепляющих здоровье, сможет любой желающий. Инструкторы расскажут, что такое восстанавливающее дыхание, как укрепить суставы и многое другое.

Программа мастер-классов:

— 11:00–12:00 — работа с универсальным профилактическим комплексом «Ба Дуань Цзин — Восемь отрезов парчи»;

— 12:00–13:00 — активация ресурсов организма при выполнении комплекса «У Цинь Си — Игры пяти зверей»;

— 13:00–13:30 — совместное выполнение комплексов «Ба Дуань Цзин» и «У Цинь Си»;

— 13:30–14:30 — укрепление суставов при выполнении комплекса «Тайцзи Ян Шен Чжан» (упражнения тайцзи с тростью);

— 14:30–15:00 — совместное выполнение комплекса «Тайцзи Ян Шен Чжан»;

— 15:00–16:00 — мастер-класс «Ключи дыхания в практиках оздоровительного цигуна»;

— 16:00–18:00 — чаепитие.

При неблагоприятных погодных условиях мероприятие пройдет внутри строения № 574 (второй этаж, лаундж-зона).

Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

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