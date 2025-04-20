Вильфанд: такого тепла в Москве не было за всю историю метеонаблюдений

Летняя жара, которая установилась в Москве на этой неделе, является рекордной для столичного региона за всю историю метеонаблюдений, она характерна для второй половины июля, заявил в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу и воскресенье градусники термометров поднялись выше 25 градусов тепла, прогнозируется вплоть до +27.

«Никогда такого не было. Небывалая жара. Температуры, превышающие 22 градуса, наблюдались только в 1920 и 1921 годах, теперь они перекрыты», - сообщил специалист.

Он объяснил подобную аномалию перемещением воздушными массами из Турции, Ближнего Востока, Средиземного моря и севера африканского континента, где очень жарко.

«Такие температуры, которые наблюдались вчера и сегодня и будут в понедельник, вторник и среду, по климату не соответствуют апрельской погоде, но они также не соответствуют не только майской, но и июньской погоде», - обратил внимание метеоролог.

Тепло задержится в столице до среды, начиная с четверга температуры начнет понижаться до 10-15 градусов, спрогнозировал Вильфанд. В четверг также возможны кратковременные дожди.