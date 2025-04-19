Власти США отменили свыше 400 DEI-грантов на сумму $200 млн

Власти США отменили более 400 грантов, которые были направлены на программы разнообразия, равенства и инклюзивности. Их общая стоимость составляла более 200 миллионов долларов. Об этом сообщил департамент государственной эффективности страны, передает RT.

«Отличная работа Национального научного фонда, который отменил 402 расточительных DEI-гранта»,- добавили в сообщении.

Напомним, департамент государственной эффективности США появился после возвращения администрации президента США Дональда Трампа. После его инаугурации организация стала активно совершать сокращение государственных расходов.

Ранее госдепартамент США отменил выделение средств на 139 грантов на проекты разных стран, общая стоимость которых насчитывала $215 млн