МЧС предупредило о грозе с дождем и сильном ветре в Москве

В Москве ожидается гроза с дождем и усиление ветра с порывами 12–14 м/с в ближайшие часы до утра 19 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«В ближайшие один–два часа 18 апреля с сохранением до 9:00 19 апреля местами в Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра с порывами 12–14 м/с», – говорится в сообщении.

В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует: парковаться в безопасных местах; на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции; быть внимательными, управляя автомобилем; не оставлять детей без присмотра.