На востоке Москвы построят новую автомобильную развязку
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Восточном административном округе (ВАО) возведут новую автомобильную развязку.
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
По словам Собянина, эстакада появится на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом.
Протяжённость бокового проезда вдоль шоссе Энтузиастов будет превышать 200 м.
Также в проекте запланирован съезд на три полосы движения в каждую сторону, добавил мэр.
Ранее сообщалось, что в Москве началось строительство новой трамвайной линии протяжённостью почти 2,1 км. Она пройдёт от Комсомольской площади до станции метро «Чистые пруды».