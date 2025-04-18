На востоке Москвы построят новую автомобильную развязку

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Восточном административном округе (ВАО) возведут новую автомобильную развязку.

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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам Собянина, эстакада появится на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом.

Протяжённость бокового проезда вдоль шоссе Энтузиастов будет превышать 200 м.

Также в проекте запланирован съезд на три полосы движения в каждую сторону, добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Москве началось строительство новой трамвайной линии протяжённостью почти 2,1 км. Она пройдёт от Комсомольской площади до станции метро «Чистые пруды».