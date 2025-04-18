В Москве зацвели сакура и магнолия

Ханами в центре Москвы! В Аптекарском огороде расцвела сакура. Впрочем, почти летнее солнце разбудило не только её.

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Весь сад сейчас вот в розовых облаках. Мелкие цветы столь нежны, что, кажется, готовы рассыпаться при малейшем дуновении ветра. Так и будет через неделю! Тогда по древней традиции и наступает время любования сакурой. Но это в Японии, у москвичей свой ритм: они уже наслаждаются чудесным ханами.

А рядом распустились магнолии - первые в городе! Белые бутоны трудно не заметить на голых деревьях. Но с ними проще: в саду столько видов магнолии, что любоваться цветением можно будет до лета!