Движение поездов на МЦД-3 изменится 19 и 20 апреля

19 и 20 апреля изменится движение поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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На Ленинградском направлении интервалы движения увеличены до 20 минут, часть поездов проследует укороченными маршрутами от/до Сходни и Химок. Также на станции Зеленоград-Крюково возможно изменение путей отправления поездов.

Изменения произойдут и на Казанском направлении.

— Интервалы движения в течение дня частично увеличены до 20 минут, часть поездов проследует укороченными маршрутами от/до Люберец и Быково, изменено расписание и набор остановок у части поездов дальнего пригорода, — уточнили в пресс-службе департамента.

Кроме того, на станции Митьково будет изменено время отправления первых и последних поездов.

На улице Петровке, в Крапивенском переулке и на Петровском бульваре в столице временно введут ограничения 20 апреля. Эти меры будут предприняты в связи с проведением крестного хода.

Ограничения введут с 00:01 до 00:20 на улице Петровке — от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в Крапивенском переулке — от Петровского бульвара до улицы Петровки, а также на Петровском бульваре — от Крапивенского переулка до улицы Петровки.