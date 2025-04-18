Парковки на Триумфальной площади и Болотной улице приостановят работу

В Москве на некоторое время перестанут работать парковки со шлагбаумом, расположенные на Триумфальной площади и Болотной улице. Автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании поездок по городу. Об этом в пятницу, 18 апреля сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— Парковки со шлагбаумом на Триумфальной площади (№ 9080) и на Болотной улице (№ 9004) приостановят свою работу, — говорится в сообщении.

Место на Триумфальной площади будет недоступно с 20 апреля по 9 мая, а на Болотной улице — с 21 апреля по 9 мая. С полным списком городских парковок можно ознакомиться на портале «Московского паркинга» или в приложении «Парковки России», передает Telegram-канал столичного Дептранса.

По данным столичного Центра организации дорожного движения, 29 апреля, 3, 7 и 9 мая будут перекрыты Волгоградский проспект, Садовое кольцо, улицы Новый Арбат, Большая Полянка, Тверская, Солянка, Петровка и центральные набережные. Также в эти даты будут закрыты подземные пешеходные переходы на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, улиц Тверская и Новый Арбат, но переходом у станции метро «Маяковская» можно будет пользоваться.