Парад трамваев стартовал в столице

Парад трамваев к 126-летию Московского трамвая начался в столице, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

В Параде трамваев примут участие 11 трамваев – от первых электрических вагонов до моделей, которые только недавно покинули столичные улицы. В выставке ретровагонов на территории трамвайного депо имени Апакова примут участие более 20 трамваев разных поколений.

Парад пройдет по новому маршруту до Даниловской мануфактуры. Колонна исторических вагонов проедет по ул. Шаболовка, ул. Серпуховский Вал и Холодильному пер. до разворотного кольца «Даниловская мануфактура» (пересечение Варшавского шоссе и Новоданиловского проезда). Затем колонна вернется обратно на ул. Шаболовка.

После парада трамваев начнется масштабная выставка ретровагонов, она пройдет с 12:30 до 17:00 на территории трамвайного депо имени Апакова по адресу: ул. Шаболовка, д. 9.

Экспозиция будет представлена вагонами разных эпох. В их числе, например, настоящая конка XIX века, которая в будущем станет частью постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы, и трамваи с деревянным кузовом начала ХХ века – это вагон «Ф» («Фонарный»), «Н» («Нюрнбергский»), «КМ» («Коломенский моторный») и «КП» («Коломенский прицепной»). Зрители также увидят вагоны послевоенного периода и трамваи, которые перевозили пассажиров в Москве еще несколько десятилетий назад. Это знаменитые МТВ-82, РВЗ-6 и различные трамваи модели «Татра». Помимо этого, будут представлены и специальные вагоны, которые используются для обслуживания трамвайных путей – снегоочиститель, вагон-башня и другие.

В апреле этого года Московскому трамваю исполнилось 126 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля открыл трамвайное депо имени Апакова на Шаболовке после масштабной реконструкции. Это старейшее предприятие электрического транспорта Москвы, в этом году ему исполнится 116 лет.