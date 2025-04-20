В Москве 20 апреля ожидается теплая погода с температурой до плюс 27 градусов

20 апреля в Москве прогнозируется переменная облачность без осадков. По данным Гидрометцентра России температура воздуха в столице достигнет плюс 27 градусов, а в ночь на 21 апреля может опуститься до плюс 10 градусов.

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Синоптики уточнили, что ветер будет юго-западным со скоростью 6–11 метров в секунду, а атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

В Подмосковье, как отметили в Гидрометцентре, температура днем будет колебаться в пределах от плюс 22 градусов до плюс 27 градусов, а ночью может снизиться до плюс 7 градусов, говорится на сайте.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Центральной России будут аномально высокие для апреля температуры, которые продержатся до 22 апреля, включительно. По его словам, суточные рекорды максимальной температуры в последние дни были побиты в Москве, Липецке, Ярославле, Смоленске и других городах Центрального федерального округа (ЦФО).

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что пик тепла придется на 19 и 20 апреля: показатели термометров могут достичь отметки в 25 градусов и выше.