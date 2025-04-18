В Москве в ночь на 19 апреля может пройти первая весенняя гроза

Первая весенняя гроза в Москве и Подмосковье может пройти предстоящей ночью и принести до 2 мм осадков. Уточненный прогноз сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Мы прогнозируем, что гроза пройдет местами предстоящей ночью и может принести до 2 мм осадков", - сказал собеседник агентства, заметив, что в целом кратковременные дожди, прогнозируемые в столице после заката, могут принести до 3 мм осадков.

По его словам, температура воздуха предстоящей ночью ожидается около 12-14 градусов тепла, в центре столицы - до плюс 17 градусов. Ветер ночью будет дуть юго-западный со скоростью 6-11 м/с.

Ранее синоптики объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Он действует с 21:00 мск до 09:00 мск субботы, 19 апреля.

Грозу ждут синоптики и в Тамбовской области, где по этой причине объявлен желтый погодный уровень, действующий с 18:00 мск и до 06:00 мск субботы.