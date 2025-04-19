Три детских сада построят инвесторы в Метрогородке

В районе Метрогородок на востоке столицы инвесторы возводят три детских сада, их совокупная площадь составляет более 13,6 тыс. кв. м. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Детские сады в Метрогородке, которые возводят за счет внебюджетных средств, смогут посещать в общей сложности 575 детей. После завершения строительства здания передадут в систему столичного образования. В них предусмотрены просторные групповые ячейки, музыкальные и спортивные залы, а также помещения для развивающих занятий, медицинские пункты и пищеблоки полного технологического цикла», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Так, в детских садах создадут условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Здания возводят на территории трех строящихся жилых комплексов. Детские сады дополнят существующую образовательную инфраструктуру района.

«Самый крупный из строящихся в Метрогородке детских садов рассчитан на 250 мест. Его общая площадь составит почти 6 тыс. кв. м, в нем будет бассейн. Вокруг зданий инвесторы благоустроят просторные прогулочные площадки с игровыми комплексами, горками, теневыми беседками. На территории двух садов, которые рассчитаны на 150 и 175 мест, планируется организовать учебные огороды, где дети под присмотром педагогов смогут ухаживать за растениями», – приводятся в сообщении слова министра Правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Кроме того, на застраиваемых участках проведут комплексное озеленение: высадят деревья, кустарники, разобьют цветники.

Ход строительных работ на всех социальных объектах города контролирует столичный комитет государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор). Как рассказал председатель ведомства Антон Слободчиков, за время возведения трех детских садов в Метрогородке суммарно состоялось 10 выездных проверок. Инспекторы комитета оценивали соответствие выполненных работ и примененных материалов проектным решениям. В надзорных мероприятиях принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для инструментального контроля качества строительства.