Жирафиха Липа впервые в этом году вышла на летнюю территорию Московского зоопарка

Южноафриканская жирафиха Липа впервые в этом году решила выйти на летнюю территорию. Об этом в пятницу, 18 апреля, рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Местность представляет собой большой луг, который примыкает к павильону «Животные Африки». Сотрудники зоопарка открывают шибер, соединяющий внутренний вольер и поляну, только в том случае, если температура воздуха повышается до 15 градусов тепла.

Пока в столице наблюдается переменчивая погода, поэтому после 16 часов Липу заводят в теплое помещение.

— Наша южноафриканская красавица приехала в Московский зоопарк в 2004 году, осенью ей исполнится 23 года. Она очень любит бегать — и традиционно делает это сразу же после выхода на улицу. Компанию ей с удовольствием составляют три зебры: Дэбора, Лейла и Миа, которые гуляют и зимой, — уточнили в пресс-службе городского зоосада.

Ранее стало известно, что дополнительные входы в Московский зоопарк открыли с приходом весеннего тепла. Попасть на территорию зоопарка теперь можно со стороны дома 1, строения 103, по Большой Грузинской улице, расположенного рядом с пешеходным переходом, и в районе дома 4 по улице Красная Пресня.