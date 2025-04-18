В Москве перекроют десятки улиц в преддверии парада Победы

В связи с подготовкой к параду Победы и непосредственно в день самого торжественного события столичных автомобилистов ждут масштабные перекрытия дорог. 18, 23, 29 апреля и 3, 7, 9 мая ограничения запланированы сразу в нескольких административных округах Москвы – Центральном, Западном и Юго-Восточном. Изучайте временную схему движения транспорта и планируйте свои маршруты.

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С 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля движение запретят на участке внешней стороны МКАДа от Минского до Новорязанского шоссе,на Волгоградском проспекте от МКАДа до Третьего кольца, на Новорязанском шоссе от дома №3, корп. 1, до МКАД, на проездах Шоссейном и Проектируемом №3502.

С 21:00 23 апреля до окончания прохождения колонны техники закроют улицы Моховая, Охотный Ряд, Большую Никитскую, Тверскую, 1-ю Тверскую-Ямскую, съезд на Тверскую со стороны станции метро «Маяковская» от дома №2, стр. 2, до дома №2, стр. 1, на 1-й Тверской-Ямской. Предполагается кратковременное закрытие движения в Большом Путинковском переулке, на Страстном и Тверском бульварах.

С 22:30 29 апреля и 3 мая нельзя будет проехать по Большому и Малому Каменным мостам, Новому Арбату, Новинскому бульвару, Боровицкой площади, улицам Воздвиженка, Моховая, Большая Полянка, Серафимовича, 1-й и 2-й Брестским. Движение запретят по Садовой-Каретной, Садовой-Кудринской, Садовой-Триумфальной, Большой Садовой.

Движение станут открывать по мере прохождения колонны. Парковаться в местах перекрытий нельзя будет с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая.

С 16:30 до 19:00 29 апреля и 3 мая, с 05:00 до 08:00 7 и 9 мая движение транспорта запрещается на Таганской площади, Волгоградском проспекте от пересечения с Люблинской улицы до пересечения с Абельмановской, в проездах Шоссейном и Проектируемом №3502, по улицам Марксистская, Земляной Вал, Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Большая Садовая, Садовая-Каретная, Садовая-Кудринская, по Оружейному переулку, Новинскому бульвару, в Маяковском тоннеле.

Парковка на перечисленных участках недоступна с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая, с 00:01 6 мая до 13:00 9 мая.

С 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая, с 05:00 до 13:00 7 и 9 мая меняется схема движения в районе Таганской площади. Будет работать двустороннее движение на Таганской улицы от пересечения с Рогожским Валом до пересечения с Товарищеским переулком, в переулках Марксистском и Маяковского, на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до пересечения с улицей Станиславского.

С 17:30 29 апреля и 3 мая, с 05:30 7 мая до завершения мероприятия нельзя будет проехать по улицам Моховая, Охотный Ряд, Тверская, 1-й Тверская-Ямская, Большая Никитская, Болотная, Балчуг, Петровка, Солянка, Садовническая.

В этот же период закрываются набережные: Кадашевская, Садовническая, Болотная,Раушская, Софийская, Подгорская, Устьинская,Котельническая, Гончарная, Кремлевская, Москворецкая.

Запрещается движение по Старой и Новой площадям, Лубочному переулку, Китайгородскому проезду, Чугунному, Большому и Малому Москворецким мостам.

С 22:00 29 апреля и 3 мая, с 10:00 7 мая до завершения прохождения колонны техники нельзя будет проехать по Страстному бульвару от пересечения с Тверской улицей до пересечения с Нарышкинским проездом, по Тверскому бульвару, по Большому Путинковскому переулку от пересечения с улицей Малая Дмитровка до пересечения с Тверской.

Парковка не работает с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая, с 00:01 6 мая до 13:00 9 мая.

С 23:30 29 апреля и 3 мая, с 10:00 7 мая до завершения мероприятия нельзя будет проехать по 1-й и 2-й Брестским улицам, Большому и Малому Каменным мостам, Новому Арбату, Воздвиженке, Большой Полянке, улицам Марксистская, Земляной Вал, Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая-Кудринская, Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная, Большая Садовая.

Перекроют Волгоградский проспект от пересечения с Абельмановской до пересечения с Люблинской улицей, Оружейный переулок, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд. Парковка запрещена с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая и с 00:01 6 мая до 13:00 9 мая.

9 мая с 05:30 до окончания прохождения колонны перекроют практически весь центр города в пределах Садового кольца.

Закрываются улицы Охотный Ряд, Моховая, Большая Никитская, Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Петровка, Солянка, Садовническая, Болотная, Балчуг.

Нельзя будет проехать по набережным: Кадашевской, Садовнической, Болотной, Раушской, Софийской, Подгорской, Устьинской, Котельничес-кой, Гончарной, Кремлевской, Москворецкой.

Закрываются Старая и Новая площади, Лубочный, 1-й и 2-й Раушские переулки, Китайгородский проезд, Чугунный, Большой и Малый Москворецкие мосты.

9 мая с 10:00 до окончания прохождения колонны техники после парада закрывается движение по Волгоградскому проспекту от пересечения с Люблинской до пересечения с Абельмановской улицей.

Запрещен проезд по 1-й и 2-й Брестским улицам, Большой Якиманке, Большой Дмитровке, Большой Полянке, Рождественке, Петровке, Марксистской, Садовой-Спасской, Садовой-Триумфальной, Садовой-Кудринской улицам, Оружейному переулку. Недоступен для движения участок Садового кольца от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады.

На участках перекрытий запрещена парковка с 00:01 8 мая до 13:00 9 мая.

В дни репетиций и 9 мая временно закрываются некоторые подземные пешеходные переходы:

с 17:30 до окончания мероприятия 29 апреля и 3 мая, с 05:00 до окончания мероприятия 7 и 9 мая ограничения введут на участках Тверской улицы, Садового кольца, Волгоградского проспекта;

с 22:00 до окончания мероприятия 29 апреля и 3 мая, с 10:00 до окончания мероприятия 7 и 9 мая – на Новом Арбате и на участке Садового кольца от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат.