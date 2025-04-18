Синоптик предупредил об аномальной погоде на Пасху в Москве

Грядущая Пасха в Москве может стать самой теплой в истории наблюдений. Как сообщает РИА Новости, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что днем ожидается от +21 до +26 градусов.

По словам синоптика, такие показатели соответствуют июльским значениям. По ночам в субботу и воскресенье также будет тепло — не ниже +10…+15 градусов.

«Воскресенье Христово будет самым теплым в истории регулярных метеоизмерений», — добавил Тишковец, отметив, что возможны повторы или падение рекордов тепла 1973 и 1995 годов.

Ведущий специалист «Фобоса» также рассказал, что в пятницу, 18 апреля, ожидается июньская по климату погода. Воздух прогреется до +23 градусов. Пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами возможна первая гроза. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.