Незаконное ограничение сквозного проезда устранили в центре Москвы

Сотрудники Госинспекции по недвижимости обеспечили беспрепятственный проезд к административным и торговым строениям, которые находятся в переулках Арбата. Об этом в пятницу, 18 апреля, рассказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

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Инспекторы в ходе мониторинга территории центра Москвы обнаружили незаконное ограждение на участке общего пользования около дома 23, строения 1 по улице Большая Молчановка. Преграда мешала свободному проездку машин вглубь квартала.

— При этом огороженный участок не обременен земельно-правовыми отношениями и относится к территории общего пользования, в связи с чем не предполагает установку на нем каких-либо объектов. Таким образом, правовые основания для преграждения сквозного проезда отсутствовали, — уточнил глава Госинспекции по недвижимости.

По словам Боброва, к текущему моменту при содействии контрольного ведомства самовольное ограничение устранено, а сама незаконная преграда — демонтирована. Начальник инспекции напомнил, что о незаконной установке шлагбаумов, заборов и прочих ограждений можно сообщить через специальный чат-бот «Свободный доступ» в мессенджере Telegram. Специалисты ведомства проверят информацию и при наличии нарушения примут меры и дадут обратную связь.