Ярмарку вакансий проведут в ОЭЗ «Технополис Москва»

Масштабная карьерная ярмарка пройдет в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" 24 апреля. В ее рамках 30 высокотехнологичных предприятий предложат соискателям более 900 вакансий, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

"Современная промышленность требует от специалистов профессиональных знаний и практических навыков, которые способствуют быстрому развитию отрасли благодаря внедрению передовых производственных технологий. Сегодня высокотехнологичные предприятия ОЭЗ "Технополис "Москва" находят квалифицированные кадры в рамках проекта "Техноработа", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Ярмарка состоится на площадке "Печатники". Участникам предложат пообщаться с представителями HR-департаментов компаний – резидентов ОЭЗ. Кроме того, в рамках ярмарки организуют мастер-классы.

Вместе с тем главным интересом для инновационных компаний являются инженерные кадры и высококвалифицированные сотрудники. Приоритетными направлениями на сегодняшний день являются технологии связи, искусственный интеллект, микроэлектроника и фотоника, промышленный дизайн, аддитивные технологии, а также беспилотные авиасистемы.

К примеру, компания "Доза Тех", которая производит системы радиационного контроля, готова предложить 60 вакансий.

"Кадровые службы предприятий ОЭЗ Москвы отмечают, что работодатели ценят рациональность и активность инженера, его вовлеченность, соблюдение государственной политики в технологиях и владение актуальным программным обеспечением", – отметил гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

Как добавил глава центра аддитивного инжиниринга компании-резидента "Аддитивный инжиниринг" Дмитрий Филиппов, в компании развита корпоративная культура. В последний вторник каждого месяца сотрудники собираются на час и рассказывают о главных событиях месяца, поздравляют именинников и молодоженов.

Ранее сообщалось, что более 15 производителей из ОЭЗ "Технополис "Москва" примут участие в международной выставке электроники ExpoElectronica. Около 40 резидентов занимаются производством радиоэлектронной продукции. Благодаря выставке они смогут наладить сотрудничество и вывести на рынок совместные решения.