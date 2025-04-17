Новый музей сказок «Особняк-Небылица» открылся в Москве

Новый музей сказок «Особняк-Небылица» в четверг, 17 апреля, открылся в центре Москвы. Он находится в историческом доходном доме богородской мещанки Матрены Чурбановой по адресу Озерковский переулок, дом 1/18.

© пресс-служба музея сказок «Особняк-Небылица»

Одна из создательниц музея Оксана Гордишевская отметила, что новое пространство представляет собой уникальный формат, в рамках которого любой желающий может почувствовать себя героем сказочного сюжета. Экспозиция музея, охватившая площадь 1000 квадратных метров, — богатая коллекция мифических персонажей, живущих в ярких декорациях.

Среди прочего тут представлено множество экспонатов, привезенных из Европы и Азии. В музее будут организовывать экскурсии, на которых можно узнать интересные истории и факты о волшебных жителях особняка. Кроме того, посетители смогут прослушать аудиорассказы, отсканировав QR-код, расположенный около экспонатов, передает ТАСС.

17 апреля в Музее Востока также открылась выставка «Карагез: в царстве теней». Экспозиция посвящена традиционному турецкому театру, любимому народом за остроумные житейские сюжеты и яркие персонажи.