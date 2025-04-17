Стало известно, когда в Москве прогремит первая весенняя гроза

Первая весенняя гроза прогремит в Москве в пятницу, 18 апреля. Об этом НТВ рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, процесс будет «не очень ярким», поэтому заметить грозу смогут только наблюдатели.

«Мы можем ее даже не услышать, но вероятность развития грозовой деятельности есть», — сказала Позднякова.

Информацию о первой весенней грозе 18 апреля подтвердили и в Гидрометцентре https://tass.ru/obschestvo/23711079. Там отметили, что она может начаться вечером в пятницу или в ночь на субботу. В связи с грозой в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

«Он действует с 21:00 пятницы по 09:00 субботы», — добавили в Гидрометцентре.

Ночью 17 апреля в столичном регионе вероятен небольшой дождь при температуре воздуха плюс 11 градусов. Днем в пятницу также местами может пройти кратковременный дождь, а столбики термометров покажут до плюс 23 градусов в Москве и до плюс 25 градусов по области. Порывы ветра будут достигать пяти-десяти метров в секунду.

При этом в середине следующей недели в столичном регионе ожидается резкое похолодание, а 23-24 апреля — прогремит еще одна гроза.