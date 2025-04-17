Стало известно, когда в Москве прогремит первая весенняя гроза

Аксинья Кравченко

Первая весенняя гроза прогремит в Москве в пятницу, 18 апреля. Об этом НТВ рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Стало известно, когда в Москве прогремит первая весенняя гроза
© РИА Новости

По ее словам, процесс будет «не очень ярким», поэтому заметить грозу смогут только наблюдатели.

«Мы можем ее даже не услышать, но вероятность развития грозовой деятельности есть», — сказала Позднякова.

Информацию о первой весенней грозе 18 апреля подтвердили и в Гидрометцентре https://tass.ru/obschestvo/23711079. Там отметили, что она может начаться вечером в пятницу или в ночь на субботу. В связи с грозой в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

«Он действует с 21:00 пятницы по 09:00 субботы», — добавили в Гидрометцентре.

Ночью 17 апреля в столичном регионе вероятен небольшой дождь при температуре воздуха плюс 11 градусов. Днем в пятницу также местами может пройти кратковременный дождь, а столбики термометров покажут до плюс 23 градусов в Москве и до плюс 25 градусов по области. Порывы ветра будут достигать пяти-десяти метров в секунду.

При этом в середине следующей недели в столичном регионе ожидается резкое похолодание, а 23-24 апреля — прогремит еще одна гроза.

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